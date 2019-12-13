Barcelona'nın efsanesi Ronaldinho: Messi tarihin en iyisi diyemem - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
13 Aralık 2019, Cuma
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'nın efsanesi Ronaldinho: Messi tarihin en iyisi diyemem

Barcelona'nın efsanesi Ronaldinho: Messi tarihin en iyisi diyemem

Brezilyalı efsane Ronaldinho, 'nin tarihin en iyisi olup olmadığı yönündeki tartışmalar üzerine yorumunu yaptı. Ronaldinho, yakın arkadaşı da olan Messi için "Tarihin en iyisi diyemem" ifadelerini kullandı.

Futbolseverlerin bir bölümüne göre tarihinin en iyisi olan, sahada yaptığı bazı hareketlerle kendisine hayran bırakan Ronaldinho, 'nın süperstarı ile ilgili konuştu ve "tarihin en iyisi" yorumlarıyla ilgili görüşünü paylaştı.

"DÖNEMİNİN EN İYİSİ OLDUĞUNU SÖYLEYEBİLİRİM"

Messi'nin döneminin en iyisi olduğunu belirten ancak tarihinin en iyisi diyemeyeceğini söyleyen Brezilyalı efsane, "Messi Ballon d'Or'u kazandığı için mutluyum. Barcelona'da oynadığım dönemde onunla yakın arkadaştım. Ancak karşılaştırma yapmayı sevmem. Onun tarihin en iyisi olduğunu söylemek de benim için zor. Maradona, Pele, Ronaldo gibi oyuncular vardı... Messi'nin futbol tarihi boyunca en iyi olduğunu belirtmek kolay değil. Sadece döneminin en iyisi olduğunu söyleyebilirim" dedi.

6 Ballon d'Or ödülü bulunan Lionel Messi, 'da 16 kez gol kralı olurken, 10 kez La Liga şampiyonluğu, 4 kez de Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kazandı.

  1. 13.12.2019
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