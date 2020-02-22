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22 Şubat 2020, Cumartesi
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5-0 Eibar | MAÇ SONUCU

Barcelona 5-0 Eibar | MAÇ SONUCU

'da şampiyonluk yarışı veren , 25. haftada konuk ettiği Eibar'ı 5-0'lık skorla dağıtırken, 4 gol atan maça damgasını vurdu. Takımını maç fazlasıyla liderliğe taşıyan Arjantinli süperstar, ligde 4 haftalık suskunluğunu bozarken bu sezon 28 resmi maçta 24 gole ulaştı.

'nın 25. haftasında Eibar'ı konuk eden , rakibini 'nin müthiş performansıyla 5-0 mağlup etti.

Ligde son 4 haftadır suskun olan Arjantinli süperstar, 14, 37, 40 ve 87. dakikalarda attığı 4 golle patlama yaparken, alınan galibiyette de başrol oynadı. Katalan ekibinin son golü 89. dakikada Arthur'dan geldi.

Barcelona bu sonuçla puanını 55'e yükseltip, lider 'in 2 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.

Kümede kalma savaşı veren 17'nci sıradaki Eibar ise 24 puanda kaldı.

  1. 22.02.2020
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