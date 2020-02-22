Barcelona 5-0 Eibar | MAÇ SONUCU
İspanya La Liga'da şampiyonluk yarışı veren Barcelona, 25. haftada konuk ettiği Eibar'ı 5-0'lık skorla dağıtırken, 4 gol atan Lionel Messi maça damgasını vurdu. Takımını maç fazlasıyla liderliğe taşıyan Arjantinli süperstar, ligde 4 haftalık suskunluğunu bozarken bu sezon 28 resmi maçta 24 gole ulaştı.
İspanya La Liga'nın 25. haftasında Eibar'ı konuk eden Barcelona, rakibini Lionel Messi'nin müthiş performansıyla 5-0 mağlup etti.
Ligde son 4 haftadır suskun olan Arjantinli süperstar, 14, 37, 40 ve 87. dakikalarda attığı 4 golle patlama yaparken, alınan galibiyette de başrol oynadı. Katalan ekibinin son golü 89. dakikada Arthur'dan geldi.
Barcelona bu sonuçla puanını 55'e yükseltip, lider Real Madrid'in 2 puan önünde maç fazlasıyla liderliğe yükseldi.
Kümede kalma savaşı veren 17'nci sıradaki Eibar ise 24 puanda kaldı.
- 22.02.2020
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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