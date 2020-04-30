İspanya'da corona testleri başlıyor! İşte o tarih
Corona virüsü sonrası tüm profesyonel spor müsabakalarının askıya alındığı İspanya'da L Liga'nın haziran ayında başlaması planlanırken, sporculara 4-7 Mayıs tarihleri arasında Covid-19 testleri yapılacağı açıklandı. Testlerin yapılmasının ardından La Liga ekipleri gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayacak.
İspanya'da corona virüsü salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana ara verilen profesyonel spor aktivitelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren sporculara Covid-19 testleri yapılacak.
İspanya Kültür ve Spor Bakanlığına bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), kulüplere gönderdiği genelgede, Sağlık Bakanlığının onayıyla 4 Mart'tan itibaren sporculara Covid-19 tanı testlerinin yapılmaya başlanabilineceğini duyurdu.
İspanyol basını da 1. Futbol Ligi'ndeki (La Liga) kulüplerin sporcularına, teknik heyetine ve diğer kulüp çalışanlarına 5-7 Mayıs tarihlerinde test yapmayı ve gelecek hafta önce küçük gruplar halinde, sonrasında toplu olarak antrenmanlara başlamayı planladığını yazdı.
KALAN MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK
Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da virüs kaynaklı ölümlerin ve yeni vakaların azalmaya devam etmesi halinde, La Liga'nın 28 Haziran'da kaldığı yerden başlaması ve kalan 11 maçın seyircisiz oynanması öngörülüyor.
Salgınla mücadelede beklenen ilerlemenin kaydedilememesi halinde La Liga'nın kaldığı 27. haftada sonlandırılması ve gelecek sezonun ağustos ayında seyircisiz başlaması olasılığı da bulunuyor.
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