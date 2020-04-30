İspanya'da corona testleri başlıyor! İşte o tarih - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
30 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İspanya La Liga İspanya'da corona testleri başlıyor! İşte o tarih

'da corona testleri başlıyor! İşte o tarih

İspanya'da corona testleri başlıyor! İşte o tarih

Corona virüsü sonrası tüm profesyonel spor müsabakalarının askıya alındığı 'da L Liga'nın haziran ayında başlaması planlanırken, sporculara 4-7 Mayıs tarihleri arasında Covid-19 testleri yapılacağı açıklandı. Testlerin yapılmasının ardından ekipleri gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayacak.

'da corona virüsü salgınından dolayı 14 Mart'tan bu yana ara verilen profesyonel spor aktivitelerinin başlatılmasına yönelik hazırlıklar kapsamında 4 Mayıs Pazartesi gününden itibaren sporculara Covid-19 testleri yapılacak.

İspanya Kültür ve bağlı Spor Yüksek Konseyi (CSD), kulüplere gönderdiği genelgede, onayıyla 4 Mart'tan itibaren sporculara Covid-19 tanı testlerinin yapılmaya başlanabilineceğini duyurdu.

İspanyol basını da 1. Futbol Ligi'ndeki () kulüplerin sporcularına, teknik heyetine ve diğer kulüp çalışanlarına 5-7 Mayıs tarihlerinde test yapmayı ve gelecek hafta önce küçük gruplar halinde, sonrasında toplu olarak antrenmanlara başlamayı planladığını yazdı.

KALAN MAÇLAR SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Covid-19'dan en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan İspanya'da virüs kaynaklı ölümlerin ve yeni vakaların azalmaya devam etmesi halinde, La Liga'nın 28 Haziran'da kaldığı yerden başlaması ve kalan 11 maçın seyircisiz oynanması öngörülüyor.

Salgınla mücadelede beklenen ilerlemenin kaydedilememesi halinde La Liga'nın kaldığı 27. haftada sonlandırılması ve gelecek sezonun ağustos ayında seyircisiz başlaması olasılığı da bulunuyor.


  1. 30.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İspanya'da corona testleri başlıyor! İşte o tarih haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA