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29 Nisan 2020, Çarşamba
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'da maçların başlayacağı tarih belli oldu!

İspanya La Liga'da maçların başlayacağı tarih belli oldu!

Corona virüsü nedeniyle 'da lige ara verilmişti. federasyonu yeniden yaptığı planlamayı duyurdu. Buna göre müsabakaların 5-12 Haziran tarihleri arasında başlatılması hedefleniyor.

Corona virüsünden en çok etkilenen Avrupa ülkelerinden birisi olan 'da futbolun başlamasına karar verildi. 4 aşamalı planla hareket edecek olan İspanya, 5-12 Haziran tarihleri arasında ligin başlamasını hedefliyor.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in açıkladığı önlemler doğrultusunda futbolcuların 4 Mayıs tarihinden itibaren bireysel antrenmanlara başlamasına izin verilecek. 18 Mayıs'a kadar bireysel idmanların yapılacağı İspanya'da, 18 Mayıs'ta gruplar halinde antrenmanlara izin verilecek. 1 Haziran'da ise takımlar tam kadro olarak hazırlıklarını sürdürecek.

Yapılan plan doğrultusunda liglerin 5-12 Haziran arasında başlaması hedefleniyor. Başkanı Javier Tebas, yaptığı açıklamada liglerin seyircisiz oynanacağını belirterek, "Eğer önemli ekonomik sektörler güvenli ve kontrollü şekilde yeniden başlamazsa, ortadan kaybolabilir. Bu durum için de geçerli. Diğer ülkelerde takımlar antrenmanlara başladı. İzlenmesi gereken örnek bu. İspanya'da futbol, diğer ülkeler gibi yeniden aktif hale getirmemiz gereken önemli bir ekonomik güçtür" ifadelerini kullandı.

  1. 29.04.2020
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