La Liga'dan Radamel Falcao paylaşımı! Kolombiyalı yıldıza büyük övgü - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
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'dan Falcao paylaşımı! Kolombiyalı yıldıza büyük övgü

La Liga'dan Falcao paylaşımı! Kolombiyalı yıldıza büyük övgü

İspanya resmi hesabı, 'ın Kolombiyalı golcüsü ile ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine flaş bir soruda bulundu.

'ın yıldız golcüsü için İspanya'dan flaş bir paylaşım geldi. resmi hesabı, Falcao'nun formasını terlettiği dönemde attığı gollerinden bir derlemeyi takipçileriyle paylaştı.

Gönderide, 34 yaşındaki yıldızın La Liga tarihindeki en iyi Kolombiyalı futbolcu olup olmadığı soruldu.

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  1. 23.04.2020
  2. Güncelleme: 23.04.2020 19:57
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