La Liga'dan Falcao paylaşımı! Kolombiyalı yıldıza büyük övgü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için İspanya'dan flaş bir paylaşım geldi. La Liga resmi hesabı, Falcao'nun Atletico Madrid formasını terlettiği dönemde attığı gollerinden bir derlemeyi takipçileriyle paylaştı.

Gönderide, 34 yaşındaki yıldızın La Liga tarihindeki en iyi Kolombiyalı futbolcu olup olmadığı soruldu.

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