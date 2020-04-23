La Liga'dan Falcao paylaşımı! Kolombiyalı yıldıza büyük övgü
İspanya La Liga resmi hesabı, Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao ile ilgili bir paylaşım yaparak takipçilerine flaş bir soruda bulundu.
Galatasaray'ın yıldız golcüsü Radamel Falcao için İspanya'dan flaş bir paylaşım geldi. La Liga resmi hesabı, Falcao'nun Atletico Madrid formasını terlettiği dönemde attığı gollerinden bir derlemeyi takipçileriyle paylaştı.
Gönderide, 34 yaşındaki yıldızın La Liga tarihindeki en iyi Kolombiyalı futbolcu olup olmadığı soruldu.
İŞTE O PAYLAŞIM
??????? RT si @FALCAO es el mejor jugador colombiano de #LaLigaHistory. #QuédateEnCasa #LaLigaSantander pic.twitter.com/80a4IIY9le— LaLiga (@LaLiga) April 23, 2020
- 23.04.2020
- Güncelleme: 23.04.2020 19:57
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