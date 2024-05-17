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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Mayıs Cuma

Survivor All Star 2024, 17 Mayıs Cuma günü dokunulmazlık oyunuyla ekranlara geldi. Kıyasıya rekabette SMS kaldırıldı ve yarışmacılar sadece başarılarıyla final yoluna kadar gidebilecek. Peki, 17 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte 17 Mayıs Cuma Survivor'da yaşananlar ve kazanan takım...

Magazin Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 00:40 Güncelleme Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 00:50
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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı? | Survivor eleme adayı kim oldu? 17 Mayıs Cuma

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI? | Yıllardır TV'de en çok izlenen yarışma programları arasında yer alan Survivor'da All Star heyecan devam ediyor. Survivor'a geçmişte damga vurmuş isimlerin yer aldığı Survivor All Star'da Pazartesi günü dokunulmazlık oyunu oynandı. SMS oylaması kaldırılmasıyla sadece başarı kriteri yarışmacıları finale götürecek. Peki, 17 Mayıs Survivor Dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı ve eleme adayı kim oldu? İşte detaylar...

SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI 17 MAYIS?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 17 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde dokunulmazlığı MAVİ TAKIM kazandı.

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor 2024 All Star yarışmasının 17 Mayıs Cuma günü yayınlanan yeni bölümünde eleme adayı MERVE oldu.

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