Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte milli futbolcu var

Ara transfer döneminin başlamasına saatler kala önemli gelişmeler yaşanıyor. Fenerbahçe ve Trabzonspor'un mevcut sezonda şampiyonluk için rekabeti devam ederken transferde de karşı karşıya geldiği öğrenildi. Her iki takımın da Göztepe'nin genç yıldızını gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe Trabzonspor haberleri

Fenerbahçe Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ocak 2026 Perşembe 14:02
Son dakika Fenerbahçe haberlerinden haberdar olmak için
Süper Lig'de devre arasına 32 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin 22 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e için yurt içi ve dışından birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda 3'üncü senesini geçiren Taha ile Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, Hollanda ve Almanya'dan da genç stopere tekliflerin geldiği ifade edildi.

DHA'nın haberine göre daha önce de Taha ile ilgilenen Hollanda temsilcisi Feyenoord'un yeniden nabız yokladığı, Almanya Bundesliga temsilcilerinin de oyuncuyu yakinen takip ettiği bildirildi.

Göztepe'nin futbol şubesini yöneten Sport Republic şirketinin ise iyi bir teklif gelmesi durumunda Taha'yı satabileceği vurgulandı.

Bursaspor altyapısında yetişen Taha Altıkardeş, 2023-2024 sezonunda bedelsiz olarak Trabzonspor'dan kadroya dahil edildi. Göztepe'de 1'inci Lig şampiyonluğu yaşayan oyuncu, son 2 senedir Süper Lig'de de istikrarlı bir şekilde forma giydi. Türkiye U21 Milli Takımı'nda da top koşturan Taha, bu sezon Göztepe'de 18 resmi maça çıkıp 1 kez fileleri sarstı.

