Fenerbahçe ve Trabzonspor transferde karşı karşıya! Hedefte milli futbolcu var

Süper Lig'de devre arasına 32 puanla 4'üncü sırada giren Göztepe'nin 22 yaşındaki stoperi Taha Altıkardeş'e için yurt içi ve dışından birçok kulübün talip olduğu ifade edildi.

Sarı-kırmızılılarda 3'üncü senesini geçiren Taha ile Süper Lig ekipleri Fenerbahçe ve Trabzonspor'un yakından ilgilendiği öğrenilirken, Hollanda ve Almanya'dan da genç stopere tekliflerin geldiği ifade edildi.