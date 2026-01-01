Talisca'nın son durumu belli oldu! İşte dönüş tarihi
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe'de İkas Eyüpspor ile oynanan maçta sakatlanan Anderson Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği açıklanmıştı. Brezilyalı yıldızın sahalara dönüş tarihi belli oldu. İşte detaylar... (FB spor haberi)
Süper Lig'de ilk yarının son haftasında İkas Eyüpspor deplasmanına konuk olan Fenerbahçe'de Anderson Talisca üzüntüsü yaşandı.
Sarı-lacivertlilerde son haftaların en formda isimlerden olan Brezilyalı yıldız, sakatlığı nedeniyle oyuna devam edememişti.
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada Talisca'nın sağ bacak alt adalesinde zorlanma ve kanama tespit edildiği belirtilmişti.
Sarı-lacivertlilerde Anderson Talisca ile birlikte sakatlığı bulunan diğer isimlerin durumu da belli oldu.
Milliyet'in haberine göre, Nelson Semedo, Edson Alvarez ve Çağlar Söyüncü oynayabilecek duruma gelirken, Anderson Talisca ile Archie Brown'un dönüşü biraz uzayacak.
Semedo, Alvarez ve Çağlar, 6 Ocak'ta Samsunspor ile oynanacak Süper Kupa yarı finalinde, teknik direktör Tedesco'nun görev vermesi durumunda sahaya çıkabilecek.
Talisca'nın ise sarı-lacivertlilerin Süper Kupa'da finale yükselmesi durumunda bu karşılaşmaya yetişmesi bekleniyor. Archie Brown'un ayak başparmağındaki ödem tamamen geçerken, iyileşme sürecinin beklenen doğrultuda ilerlediği belirtildi.