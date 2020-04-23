Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna gelmişti. Golcü futbolcu yeniden Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Yaz transfer sezonunda bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı takıma Gomis müjdesi Arabistan'dan geldi. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları...
23 Nisan 2020 Perşembe 16:35
Güncelleme: 23.04.2020 16:35
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Corona virüsü salgınında lige verilen arada önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'ten müjdeli haber geldi.
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Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre hareket ederken santrfor transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
Florin Andone kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere'ye dönecek. Mbaye Diagne, Club Brugge'den dönecek olsa da Fatih Terim onu kadroda düşünmüyor.
Senegalli futbolcudan bonservis bedeli elde etmek isteyen Galatasaray yönetiminin, Katar formülünü masada tuttuğu belirtildi.
Santfor bölgesinde oynayabilecek RyanBabel'in de kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı kurmayların elinde Adem Büyük ve RadamelFalcao kalacak.