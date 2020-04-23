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Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna gelmişti. Golcü futbolcu yeniden Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Yaz transfer sezonunda bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı takıma Gomis müjdesi Arabistan'dan geldi. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları...

23 Nisan 2020 Perşembe 16:35 Güncelleme: 23.04.2020 16:35 BU GALERİYİ PAYLAŞ





