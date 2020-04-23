Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı - Son dakika Galatasaray haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
23 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
GALERİ
Haberler Galeri Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Bir dönem Galatasaray forması giyen Bafetimbi Gomis performansıyla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi konumuna gelmişti. Golcü futbolcu yeniden Galatasaray'ın transfer gündemine geldi. Yaz transfer sezonunda bir santrfor takviyesi yapmak isteyen sarı-kırmızılı takıma Gomis müjdesi Arabistan'dan geldi. İşte gündem yaratacak gelişmenin detayları...
23 Nisan 2020 Perşembe 16:35 Güncelleme: 23.04.2020 16:35
Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Corona virüsü salgınında lige verilen arada önümüzdeki sezonun transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray'a Bafetimbi Gomis'ten müjdeli haber geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Sarı-kırmızılılar teknik direktör Fatih Terim'in listesine göre hareket ederken santrfor transferi yapılmasına kesin gözüyle bakılıyor.


Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Florin Andone kiralık sözleşmesinin sona ermesinin ardından İngiltere'ye dönecek. Mbaye Diagne, Club Brugge'den dönecek olsa da Fatih Terim onu kadroda düşünmüyor.

Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Senegalli futbolcudan bonservis bedeli elde etmek isteyen Galatasaray yönetiminin, Katar formülünü masada tuttuğu belirtildi.

Galatasaray'a Gomis müjdesi! Resmen açıklandı

Santfor bölgesinde oynayabilecek Ryan Babel'in de kulüp bulmasını isteyen sarı-kırmızılı kurmayların elinde Adem Büyük ve Radamel Falcao kalacak.


DİĞER GALERİLER
Daha Fazla Gör
    SON DAKİKA
    SON DAKİKA