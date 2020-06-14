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14 Haziran 2020, Pazar
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MAÇ SONUCU | 3-1

MAÇ SONUCU | Real Madrid 3-1 Eibar

İspanya 'nın 28'inci haftsında sahasında ile karşı karşıya geldi. Estadio Alfredo Di Stefano'da oynana zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren goller Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'dan geldi.

Corona virüsü nedeniyle ara verilen yeniden start aldı.

La Liga'nın 28'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren sahasında ile karşı karşıya geldi.

Cuadra Fernandez'in yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'dan geldi.

BARÇA'YI TAKİP SÜRÜYOR

Barcelona'nın kazandığı hafta Real Madrid hata yapmadı ve 61 puanlı rakibin arkasında puanını 59'a çıkardı.

  1. 14.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 22:25
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