MAÇ SONUCU | Real Madrid 3-1 Eibar
İspanya La Liga'nın 28'inci haftsında Real Madrid sahasında Eibar ile karşı karşıya geldi. Estadio Alfredo Di Stefano'da oynana zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı. Real Madrid'e galibiyeti getiren goller Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'dan geldi.
Corona virüsü nedeniyle ara verilen La liga yeniden start aldı.
La Liga'nın 28'inci haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Real Madrid sahasında Eibar ile karşı karşıya geldi.
Cuadra Fernandez'in yönettiği zorlu karşılaşma ev sahibi ekibin 3-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri Toni Kroos, Sergio Ramos ve Marcelo'dan geldi.
BARÇA'YI TAKİP SÜRÜYOR
Barcelona'nın kazandığı hafta Real Madrid hata yapmadı ve 61 puanlı rakibin arkasında puanını 59'a çıkardı.
- 14.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 22:25
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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