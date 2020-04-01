Valencia'da corona virüsüne yakalanan 25 personel tamamen iyileşti
Toplam 25 personeli corona virüsüne yakalanan İspanya La Liga ekibi Valencia'dan sevindirici haber geldi. İspanyol kulübünde corona tanısıyla tedavi altına alınan 10 futbolcu ve 15 antrenörün 14 gün içinde tamamen iyileştiği öğrenildi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
İspanya La Liga ekibi Valencia'da corona virüsü yenmenin sevinci yaşanıyor... Turuncu-siyahlı kulüpte corona virüsüne yakalanan 25 personelin tamamen iyileştiği ifade edildi.
Marca'da yer alan habere göre; 14 gündür karantinada olan ve tedavilerine evde devam edilen toplam 25 Valencialı'nın çarşamba günü yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı. 2 hafta önce yapılan açıklamada Valencia, kulüpteki futbolcu ve antrenörlerin yüzde 35'inin enfekte olduğunu duyurmuştu.
Valencia, 19 Şubat'ta Milano'da 'biyolojik bomba' olarak adlandırılan Atalanta maçına çıkmış ve 4-1 mağlup olmuştu.
- 02.04.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Valencia'da corona virüsüne yakalanan 25 personel tamamen iyileşti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.