Valencia'da corona virüsüne yakalanan 25 personel tamamen iyileşti

İspanya La Liga ekibi Valencia'da corona virüsü yenmenin sevinci yaşanıyor... Turuncu-siyahlı kulüpte corona virüsüne yakalanan 25 personelin tamamen iyileştiği ifade edildi.

Marca'da yer alan habere göre; 14 gündür karantinada olan ve tedavilerine evde devam edilen toplam 25 Valencialı'nın çarşamba günü yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı. 2 hafta önce yapılan açıklamada Valencia, kulüpteki futbolcu ve antrenörlerin yüzde 35'inin enfekte olduğunu duyurmuştu.

Valencia, 19 Şubat'ta Milano'da 'biyolojik bomba' olarak adlandırılan Atalanta maçına çıkmış ve 4-1 mağlup olmuştu.