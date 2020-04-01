Valencia'da corona virüsüne yakalanan 25 personel tamamen iyileşti - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler İspanya La Liga Corona virüsünü 14 günde yendiler!

'da corona virüsüne yakalanan 25 personel tamamen iyileşti

Valencia'da corona virüsüne yakalanan 25 personel tamamen iyileşti

Toplam 25 personeli corona virüsüne yakalanan ekibi 'dan sevindirici haber geldi. İspanyol kulübünde corona tanısıyla tedavi altına alınan 10 futbolcu ve 15 antrenörün 14 gün içinde tamamen iyileştiği öğrenildi (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

ekibi 'da corona virüsü yenmenin sevinci yaşanıyor... Turuncu-siyahlı kulüpte corona virüsüne yakalanan 25 personelin tamamen iyileştiği ifade edildi.

Marca'da yer alan habere göre; 14 gündür karantinada olan ve tedavilerine evde devam edilen toplam 25 Valencialı'nın çarşamba günü yapılan corona virüsü testleri negatif çıktı. 2 hafta önce yapılan açıklamada Valencia, kulüpteki futbolcu ve antrenörlerin yüzde 35'inin enfekte olduğunu duyurmuştu.

Valencia, 19 Şubat'ta Milano'da 'biyolojik bomba' olarak adlandırılan Atalanta maçına çıkmış ve 4-1 mağlup olmuştu.

  1. 02.04.2020
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