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02 Nisan 2020, Perşembe
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'de teknik heyet ve futbolculardan büyük fedakarlık!

Atletico Madrid'de teknik heyet ve futbolculardan büyük fedakarlık!

'nın önde gelen ekiplerinden 'de teknik heyet ve futbolcular, salgını nedeniyle maaşlarında %70 indirime giderek 430 kulüp personeline destek oldu.

salgını insan sağlığı için büyük bir tehlike arz ederken, futbol camiasında da mali açıdan etkisini göstermeye devam ediyor.

Son olarak İspanya takımlarından 'da futbolcular ve teknik heyet, kulüp çalışanlarının işlerinden olmamaları için maaşlarında %70 kesinti gerçekleştirmişti.

Bir diğer La Liga ekibi de aynı alkışlanacak hareketi gerçekleştirdi ve 430 kulüp çalışanının işinden olmasına engel oldu.

Madrid ekibinden yapılan açıklamada; 430 çalışanın maaşlarının ve işlerinin korunması için teknik ekip ve futbolcuların yüzde 70'lik kesintisine 'evet' dediği belirtildi. Teknik direktör ve futbolcuların, personelin devam etmesi için kulüpten gelen teklif olumlu yanıt verdikleri bildirildi.

  1. 02.04.2020
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