Atletico Madrid'de teknik heyet ve futbolculardan büyük fedakarlık!

Corona virüsü salgını insan sağlığı için büyük bir tehlike arz ederken, futbol camiasında da mali açıdan etkisini göstermeye devam ediyor.

Son olarak İspanya La Liga takımlarından Barcelona'da futbolcular ve teknik heyet, kulüp çalışanlarının işlerinden olmamaları için maaşlarında %70 kesinti gerçekleştirmişti.

Bir diğer La Liga ekibi Atletico Madrid de aynı alkışlanacak hareketi gerçekleştirdi ve 430 kulüp çalışanının işinden olmasına engel oldu.

Madrid ekibinden yapılan açıklamada; 430 çalışanın maaşlarının ve işlerinin korunması için teknik ekip ve futbolcuların yüzde 70'lik maaş kesintisine 'evet' dediği belirtildi. Teknik direktör Diego Simeone ve futbolcuların, personelin devam etmesi için kulüpten gelen teklif olumlu yanıt verdikleri bildirildi.