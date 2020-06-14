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14 Haziran 2020, Pazar
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Seyircisiz maçta sahaya daldı! Messi...

Seyircisiz maçta sahaya daldı! Messi...

Corona virüsü salgını arasından sonra yeniden oynanmaya başlanan İspanya La Liga'da deplasmanda Mallorca'yı 4-0 yendi. Seyircisiz oynanan karşılaşmaya, sahaya giren taraftar damga vurdu.

Corona virüsü salgını nedeniyle verilen 3 aylık aranın ardından yeniden başlayan İspanya La Liga'nın 28'inci haftasında, lider deplasmanda alt sıralardaki Mallorca ile karşılaştı. Barcelona, 2'nci dakikada , 37'nci dakikada Martin Braitwaite, 79'uncu dakikada ve 90+3'te 'nin golleriyle mücadeleden 4-0 galip ayrıldı. Bu sonuçla zirvedeki yerini koruyan Barcelona puanını 61'e çıkarırken, Mallorca ise 25 puanla 18'inci sırada kaldı.

ŞAŞIRTAN OLAY!

Pandemi nedeniyle La Liga'daki diğer karşılaşmalar gibi seyircisiz oynanan maçta 'pes' dedirten bir olay yaşandı. Statta alınan tüm önlemlere karşın, maçın 54'üncü dakikasında tribünde oturan bir kişi sahaya atladı. Üzerinde Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Messi'nin 10 numaralı milli forması bulunan kişi, herkesin şaşkın bakışları arasında Jordi Alba'nın yanına koşarak oyuncu ile selfie yaptı. Güvenlik görevlileri hemen müdahale ederek sahaya giren kişiyi dışarı çıkardı.

Olay nedeniyle kısa bir süre duran maç, sahaya giren kişinin çıkarılmasının ardından yeniden başladı.


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  1. 14.06.2020
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