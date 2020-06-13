Mallorca 0-4 Barcelona | MAÇ SONUCU

La Liga'nın 28. haftasında Mallorca ile Barcelona, Son Moix Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibini 2. dakikada Arturo Vidal, 37. dakikada Martin Braitwaite, 79. dakikada Jordi Alba ve 90+3. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Barcelona bu sonuçla puanını 61'e yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Bu sezonki 17. mağlubiyetini alan Mallorca ise 25 puanla 18. sırada kaldı.

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, 16 Haziran Salı günü TSİ 23.00'te Leganes'i ağırlayacak. Mallorca ise aynı gün saat 20.30'da Villareal deplasmanına konuk olacak.