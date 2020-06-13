Mallorca 0-4 Barcelona | MAÇ SONUCU - Son dakika İspanya La Liga haberleri - Fotomaç
13 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İspanya La Liga Barcelona deplasmanda farklı kazandı!

0-4 | MAÇ SONUCU

Mallorca 0-4 Barcelona | MAÇ SONUCU

Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan liglerden biri de İspanya oldu. La Liga'nın 28. haftasında , deplasmanda 'yı Vidal, Braithwaite, Alba ve Messi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

'nın 28. haftasında ile , Son Moix Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibini 2. dakikada Arturo Vidal, 37. dakikada Martin Braitwaite, 79. dakikada Jordi Alba ve 90+3. dakikada 'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.

Barcelona bu sonuçla puanını 61'e yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Bu sezonki 17. mağlubiyetini alan Mallorca ise 25 puanla 18. sırada kaldı.

La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, 16 Haziran Salı günü TSİ 23.00'te Leganes'i ağırlayacak. Mallorca ise aynı gün saat 20.30'da Villareal deplasmanına konuk olacak.

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  1. 13.06.2020
  2. Güncelleme: 14.06.2020 01:10
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