Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan liglerden biri de İspanya La Liga oldu. La Liga'nın 28. haftasında Barcelona, deplasmanda Mallorca'yı Vidal, Braithwaite, Alba ve Messi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
La Liga'nın 28. haftasında Mallorca ile Barcelona, Son Moix Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Katalan ekibi rakibini 2. dakikada Arturo Vidal, 37. dakikada Martin Braitwaite, 79. dakikada Jordi Alba ve 90+3. dakikada Lionel Messi'nin golleriyle 4-0 mağlup ederek liderliğini sürdürdü.
Barcelona bu sonuçla puanını 61'e yükselterek maç fazlasıyla en yakın takipçisi Real Madrid ile arasındaki puan farkını 5'e çıkardı. Bu sezonki 17. mağlubiyetini alan Mallorca ise 25 puanla 18. sırada kaldı.
La Liga'nın 29. haftasında Barcelona, 16 Haziran Salı günü TSİ 23.00'te Leganes'i ağırlayacak. Mallorca ise aynı gün saat 20.30'da Villareal deplasmanına konuk olacak.
- 13.06.2020
- Güncelleme: 14.06.2020 01:10
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mallorca 0-4 Barcelona | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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