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14 Haziran 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Kulüp resmen duyurdu! "Bir futbolcumuzun testi pozitif"

bir futbolcusunda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

Norwich City bir futbolcusunda corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyurdu

'da yeniden başlatılacağı açıklanan İngiltere 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. , bir oyuncusunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen İngiltere , birkaç gün sonra yeniden başlıyor. Bu arada , sosyal medya hesabından şok bir haber paylaştı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede, "Bir oyuncumuzun Covid-19 testi pozitif çıkmıştır. Lig protokolü gereği futbolcumuz, 7 gün izolasyonda tutulup ardından yeni bir teste girecektir. Özel hayata saygı gereği oyuncunun ismini açıklamıyoruz" şeklinde bir paylaşımda bulundu.

Premier Lig'de 3 haftalık fikstür de açıklanmıştı. Futbolseverlerin merakla beklediği lig, Çarşamba günü Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla yeniden başlayacak.

  1. 14.06.2020
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