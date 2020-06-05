İngiltere Premier Lig başlıyor! Fikstür belli oldu
Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan ve 17 Haziran'da yeniden başlatılacağı açıklanan Premier Lig'de 3 haftalık fikstür belli oldu.
İngiltere Premier Lig'den yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonuna 17 Haziran Çarşamba günü oynanacak Aston Villa-Sheffield United ve Manchester City-Arsenal karşılaşmalarıyla devam edilecek.
Ligde 3 haftalık maç programı şu şekilde:
17 Haziran Çarşamba:
Aston Villa-Sheffield United
Manchester City-Arsenal
19 Haziran Cuma:
Norwich City-Southampton
Tottenham-Manchester United
20 Haziran Cumartesi:
Watford-Leicester City
Brighton-Arsenal
West Ham United-Wolverhampton
Bournemouth-Crystal Palace
21 Haziran Pazar:
Newcastle United-Sheffield United
Aston Villa-Chelsea
Everton-Liverpool
22 Haziran Pazartesi:
Manchester City-Burnley
23 Haziran Salı:
Leicester City-Brighton
Tottenham-West Ham United
24 Haziran Çarşamba:
Manchester United-Sheffield United
Newcastle United -Aston Villa
Norwich City-Everton
Wolverhampton-Bournemouth
Liverpool-Crystal Palace
25 Haziran Perşembe:
Burnley-Watford
Southampton-Arsenal
Chelsea-Manchester City
27 Haziran Cumartesi:
Aston Villa-Wolverhampton
28 Haziran Pazar:
Watford-Southampton
29 Haziran Pazartesi:
Crystal Palace-Burnley
30 Haziran Salı:
Brighton-Manchester United
1 Temmuz Çarşamba:
Arsenal-Norwich City
Bournemouth-Newcastle United
Everton-Leicester City
West Ham-Chelsea
2 Temmuz Perşembe:
Sheffield United-Tottenham
Manchester City-Liverpool
- 05.06.2020
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