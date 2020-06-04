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04 Haziran 2020, Perşembe
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Sıfır kilometre karar! Lig'de yeni dönem...

Sıfır kilometre karar! İngiltere Premier Lig'de yeni dönem...

Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 'da kaldığı yerden devam edecek olan Lig flaş bir karara imza attı. Buna göre bu sezonun kalan maçlarında takımlar 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olabilecek.

Lig'de bu sezon oynanacak kalan maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilecek. 'den yapılan açıklamada, lig yönetiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geçici değişiklikleri onayladığı belirtildi.

Buna göre, kulüpler kalan maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7'den 9'a çıkarılacak.

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini duyurmuştu.

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, 'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.

  1. 04.06.2020
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