Sıfır kilometre karar! İngiltere Premier Lig'de yeni dönem...
Yeni tip corona virüsü salgını nedeniyle ertelenen ve 17 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan İngiltere Premier Lig flaş bir karara imza attı. Buna göre bu sezonun kalan maçlarında takımlar 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olabilecek.
İngiltere Premier Lig'de bu sezon oynanacak kalan maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verilecek. Premier Lig'den yapılan açıklamada, lig yönetiminin 2019-2020 sezonunda uygulanacak geçici değişiklikleri onayladığı belirtildi.
Buna göre, kulüpler kalan maçlarda 5 oyuncu değiştirebilecek ve yedek kulübesindeki oyuncu sayısı 7'den 9'a çıkarılacak.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB), 2020 yılı sonuna kadar yapılacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceğini duyurmuştu.
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İngiltere Premier Lig, 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak.
- 04.06.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Sıfır kilometre karar! İngiltere Premier Lig'de yeni dönem... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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