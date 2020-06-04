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04 Haziran 2020, Perşembe
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Manchester derbisi 37 kişinin ölümüne neden olmuş!

Manchester derbisi 37 kişinin ölümüne neden olmuş!

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan ve haziran ayı itibarıyla yeniden başlatılması beklenen 'de, mart ayında oynanan Manchester derbisiyle ilgili çarpıcı bir araştırma sonucu paylaşıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle birçok lig ertelense de salgının daha önce oynanan maçlarda yayıldığı şeklindeki haberler gelmeye devam ediyor.

Son olarak İngiliz basınından 'da yer alan habere göre, yapılan araştırmalar neticesinde İngiltere'de lig askıya alınmadan önce oynanan son büyük maç olan -Manchester City derbisiyle ilgili çarpıcı bir sonuç ortaya çıktı.

Buna göre corona virüsünden dolayı ölen 37 kişinin, Manchester United'ın 2-0 kazandığı karşılaşmada bu virüsü aldıkları açıklandı. Daha önce de yine İngiliz basınında , Şampiyonlar Ligi'nde ile arasında oynanan karşılaşmadaki yayılımdan dolayı en az 41 kişinin Covid-19 sebebiyle öldüğünü duyurmuştu.


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  1. 04.06.2020
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