Tottenham'lı Heung Min-Son: Askerde geçirdiğim 3 hafta çok uzun sürdü
Corona virüsü sürecinde ülkesi Güney Kore'de zorunlu askerlik görevini tamamlayan Tottenham'ın yıldız ismi Heung Min-Son, askerlik anılarını anlattı. Kulüp televizyonuna konuşan Son, "Benim için askerde geçirdiğim 3 hafta çok uzun sürdü" dedi.
İngiltere Premier Lig'de Tottenham forması giyen yıldız futbolcu Heung Min-Son, corona virüsü sürecinde ülkesi Güney Kore'ye giderek 3 haftalık zorunlu askerlik görevini yerine getirmişti.
Kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan 27 yaşındaki yıldız, askerlik deneyiminden bahsederken, 3 haftanın kendisi için çok uzun sürdüğünü söyledi.
"ZOR DÖNEM OLDU AMA ZEVK ALMAYA ÇALIŞTIM"
Kolundan geçirdiği ameliyat sonrası ülkesinde 3 hafta askerlik eğitimi gören Son, "İnsanların ne hissettiğini bilmiyorum ama benim için üç hafta uzun sürdü. Ancak iyi bir deneyim oldu. Zor dönem oldu fakat zevk almaya çalıştım. İlk gün biraz tuhaftı, kısa sürede birbirimizi tanıdık. Odalarda 10 kişi kaldık ve birbirimize yardımcı olduk" ifadelerini kullandı.
17 Haziran'da yeniden başlayacak olan Premier Lig hakkında da konuşan Son, "Fiziksel olarak iyiyim. Maksimum seviyemde olmak için çok çalışıyorum ve buna yaklaştım. Antrenmanlara devam ediyoruz. Sissoko geri döndü, Harry Kane geri döndü, Stevie Bergwijn geri döndü. Herkes tekrar oynamak istiyor ve herkes motive" dedi.
- 03.06.2020
- Güncelleme: 03.06.2020 21:42
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