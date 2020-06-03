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03 Haziran 2020, Çarşamba
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Tottenham'da 1 kişinin corona testi pozitif çıktı

Tottenham'da 1 kişinin corona testi pozitif çıktı

İngiltere yönetimi, 1197 kişiye yapılan testler sonucu 1 kişide corona virüsüne rastlandığını duyurdu. ise o vakanın kendi kulüplerinde olduğunu açıkladı.

Corona virüsü arası sonra 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan İngiltere 'de corona testleri tüm hızıyla sürüyor.

Premier Lig yönetimi toplam 1197 kişiye uygulanan testler sonucu 1 kişide coronaya rastlandığını açıkladı.

Bu açıklamanın hemen sonrasında Kulübü, söz konusu kişinin kendi kulüplerinden olduğunu duyurdu. ekibinde corona testi pozitif çıkan kişinin kim olduğu ise açıklanmadı.

  1. 03.06.2020
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