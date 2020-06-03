Tottenham'da 1 kişinin corona testi pozitif çıktı
İngiltere Premier Lig yönetimi, 1197 kişiye yapılan testler sonucu 1 kişide corona virüsüne rastlandığını duyurdu. Tottenham Hotspur ise o vakanın kendi kulüplerinde olduğunu açıkladı.
Corona virüsü arası sonra 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de corona testleri tüm hızıyla sürüyor.
Premier Lig yönetimi toplam 1197 kişiye uygulanan testler sonucu 1 kişide coronaya rastlandığını açıkladı.
Bu açıklamanın hemen sonrasında Tottenham Hotspur Kulübü, söz konusu kişinin kendi kulüplerinden olduğunu duyurdu. Londra ekibinde corona testi pozitif çıkan kişinin kim olduğu ise açıklanmadı.
- 03.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Tottenham'da 1 kişinin corona testi pozitif çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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