Tottenham'da 1 kişinin corona testi pozitif çıktı

Corona virüsü arası sonra 17 Haziran'da yeniden başlayacak olan İngiltere Premier Lig'de corona testleri tüm hızıyla sürüyor.

Premier Lig yönetimi toplam 1197 kişiye uygulanan testler sonucu 1 kişide coronaya rastlandığını açıkladı.

Bu açıklamanın hemen sonrasında Tottenham Hotspur Kulübü, söz konusu kişinin kendi kulüplerinden olduğunu duyurdu. Londra ekibinde corona testi pozitif çıkan kişinin kim olduğu ise açıklanmadı.