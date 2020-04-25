Mesut’tan mesaj var
Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil, Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj paylaştı.
Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil, Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj paylaştı. Tecrübeli yıldız "Ramazan, rahmettir, berekettir, muhabbettir. Ruhun ve bedenin arınması, aklın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihamdan geçtiği bu dönemde mübarek Ramazan- ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını özellikle İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab'ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.
- 25.4.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Mesut’tan mesaj var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.