Mesut’tan mesaj var

Arsenal'ın yıldızı Mesut Özil, Ramazan ayı sebebiyle bir mesaj paylaştı. Tecrübeli yıldız "Ramazan, rahmettir, berekettir, muhabbettir. Ruhun ve bedenin arınması, aklın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihamdan geçtiği bu dönemde mübarek Ramazan- ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını özellikle İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab'ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.