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25 Nisan 2020, Cumartesi
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Mesut’tan mesaj var

Mesut’tan mesaj var

'ın yıldızı , sebebiyle bir mesaj paylaştı.

'ın yıldızı , sebebiyle bir mesaj paylaştı. Tecrübeli yıldız "Ramazan, rahmettir, berekettir, muhabbettir. Ruhun ve bedenin arınması, aklın berraklaşmasıdır. Dünyanın büyük bir imtihamdan geçtiği bu dönemde mübarek Ramazan- ı Şerif'in kalplerimize teselli olmasını özellikle İslam alemine müjdeler getirmesini Cenab'ı Allah'tan niyaz ediyorum" dedi.

  1. 25.4.2020
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