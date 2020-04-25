Sebze taşıyacak - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
25 Nisan 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Sebze taşıyacak

Sebze taşıyacak

Sebze taşıyacak

  oyuncularının tüketmesi için sebze ve meyveyi kendi tesislerinde üretiyordu.

oyuncularının tüketmesi için sebze ve meyveyi kendi tesislerinde üretiyordu. durduğu için bu ürünlerin yardıma muhtaç insanlara dağıtılacağı açıklandı. Tottenham'ın teknik direktörü da bunların taşınmasında gönüllü olarak çalışacak.

  1. 25.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sebze taşıyacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA