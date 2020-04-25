Sebze taşıyacak

Tottenham Kulübü oyuncularının tüketmesi için sebze ve meyveyi kendi tesislerinde üretiyordu. Futbol durduğu için bu ürünlerin yardıma muhtaç insanlara dağıtılacağı açıklandı. Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho da bunların taşınmasında gönüllü olarak çalışacak.