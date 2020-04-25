Sebze taşıyacak
Tottenham Kulübü oyuncularının tüketmesi için sebze ve meyveyi kendi tesislerinde üretiyordu.
Tottenham Kulübü oyuncularının tüketmesi için sebze ve meyveyi kendi tesislerinde üretiyordu. Futbol durduğu için bu ürünlerin yardıma muhtaç insanlara dağıtılacağı açıklandı. Tottenham'ın teknik direktörü Jose Mourinho da bunların taşınmasında gönüllü olarak çalışacak.
- 25.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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