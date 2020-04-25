Newcastle United'dan transfer harekatı! İşte o liste...
Son dönemleri beklentilerin altında kalan Newcastle United, transferde kolları sıvadı. Köklü kulüp birçok ismi listesine alırken Gareth Bale, Edison Cavani, Arturo Vidal gibi isimler listede dikkat çeken oyunculardı. İşte detaylar...
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United'ın Suudi Prens Selman tarafından satın alınmasının ardından yıldız futbolcuların isimleri siyah-beyazlı kulüple anılmaya başladı.
Büyük bir transfer bütçesi belirleyen Newcastle'da birçok isim gündeme gelirken, öne çıkan futbolcular Gareth Bale, Edinson Cavani ve Arturo Vidal oldu. Barcelona ile 1 yıllık sözleşmesi kalan Vidal'ı kadrosuna katmak isteyen İngiliz ekibi, bu transferde Inter ile rekabete girdi. Barcelona'nın da Şilili yıldız için en az 20 milyon Euro bonservis bedeli talep etmesi bekleniyor.
Siyah-beyazlılarda hedefteki ikinci isim ise Bale oldu. Her transfer döneminde Real Madrid'den ayrılacağı haberleri çıkan Galli yıldız için, önemli bir teklif yapılması planlanıyor. Newcastle ile ismi anılan diğer bir yıldız ise PSG'nin Uruguaylı golcüsü Cavani. Fransız ekibiyle bu sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Cavani'nin de takıma dahil edilmesi için çalışmalar yapılması bekleniyor.
TEKNİK DİREKTÖRLÜK İÇİN 2 ADAY
Öte yandan, İngiliz ekibinde gelecek sezon teknik direktör değişikliğine de gidileceği öğrenildi. Siyah- beyazlılarda gündeme gelen isimler ise şu anda takım çalıştırmayan Mauricio Pochettino ve Massimiliano Allegri. İki isimden birinin gelecek yıl Steve Bruce'nin yerine göreve getirileceği belirtildi.
- 25.04.2020
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Newcastle United'dan transfer harekatı! İşte o liste... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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