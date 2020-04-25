İlkay Gündoğan: Sadece şükrediyoruz
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, corona virüsü sürecinde yaşadıklarını ve virüs ile mücadele için yaptıklarını anlattı.
Manchester City, Premier Lig devam ederse 10 maç daha oynayacak ama Gök Mavililer lider Liverpool'un 25 puan gerisinde yer alıyor.
Ligdeki yarış erken kopmuş olsa da; Manchester ekibi Şampiyonlar Ligi'nde ve FA Cup'ta ilerlemeye devam ediyor. Manchester City, Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Real Madrid'i deplasmanda 2-1 yendi ve avantajı kaptı. Takım, FA Cup'ta ise çeyrek finale kadar geldi.
"HER ŞEYE HAZIR OLMAK ZORUNDAYIZ"
Konuyla ilgili konuşan İlkay Gündoğan; "Ne olursa olsun hazır olmak zorundayız. Şu anda olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız ve olağanüstü durumlar olağanüstü çözümler ister." dedi.
İlkay konuşmasının devamında; "Kendimizi üst seviye oyuncular ve üst seviye bir takım olarak görüyoruz. Bu durum, bize zorluklarla ne kadar başa çıkabildiğimizi gösterebilmek için bir şans." dedi.
29 yaşındaki orta saha oyuncusu, aynı zamanda Almanya'da corona virüsünden etkilenen ailelere yardım yapıyor. Oradaki ailesi ve arkadaşları ile de sık sık görüşüyor. Durumla ilgili konuşan İlkay; "Kendimi hala ayrıcalıklı hissediyorum ve zor durumda olan insanlara yardım etmem gerektiğine eminim." dedi.
"KARŞILIĞI VERMEK İÇİN ÇABALAMALIYIZ"
Manchester Cityli futbolcu Almanya'daki durum için; "Oradaki insanlarla iletişim halindeyim. İhtiyacı olan insanlara yardım etmek için gerekli çözümleri bulduk. Bölgedeki amatör futbolcular çoğunlukla dışarıya çıkmak için yaşlı olan insanlara malzeme taşıyorlar. Sadece şükrediyoruz. Bir evimiz var, yiyeceklerimiz var ve çevremizdeki insanlar bizi seviyor. Karşılığını vermek için çabalamalıyız." dedi.
- 25.04.2020
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