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25 Nisan 2020, Cumartesi
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'den flaş karar! Maaş indirimi uygulamasına gidilmeyecek

Chelsea'den flaş karar! Maaş indirimi uygulamasına gidilmeyecek

İngiltere ekip ekiplerinden , corona virüsü nedeniyle maaş indirimi konusunda flaş bir karara imza attı. Maviler'den yapılan açıklamada oyuncuların maaşlarında indirim veya ertelemeye gidilmeyeceği, diğer kulüp çalışanlarının ise ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi.

İngiltere ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu maaşlarında erteleme veya indirim yapmayacağını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, oyuncuların maaşlarında indirim veya ertelemeye gidilmeyeceği, diğer kulüp çalışanlarının ise ücretsiz izne gönderilmeyeceği belirtildi.

Açıklamada, oyuncuların kulübe yardımcı olmak yerine Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne (NHS) yardımcı olmaya devam edecekleri bildirildi.

FUTBOLCULARDAN KULÜBE İNDİRİM TEKLİFİ

İngiliz medyasında çıkan haberlerde, Chelseali futbolcuların kulübe yüzde 10'a kadar maaş indirimi teklifi götürdüğü ancak kulüp yönetiminin bunu kabul etmediği iddia edildi.

Premier Lig'de daha önce , Southampton, Sheffield United ve Watford maaş ertelemesi, ise maaş indirimi yapmıştı.

  1. 25.04.2020
  2. Güncelleme: 25.04.2020 19:21
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