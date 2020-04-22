İlkay Gündoğan'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
22 Nisan 2020, Çarşamba
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Futbol İlkay Gündoğan'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı

'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı

İlkay Gündoğan'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı

devi 'de forma giyen , corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Alman yıldız paylaştığı videosunu "Evde kal Elbistan" ifadeleriyle noktaladı.

Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrılarına spor dünyasından da destek gelmeye devam ediyor. devi 'de forma giyen da, paylaştığı videoda "Evde kal" çağrısında bulundu. 'ın Elbistan ilçesinde yaşayan vatandaşlara seslenen Alman yıldız, videosunu "Evde kal Elbistan" ifadeleriyle noktaladı.

İlkay Gündoğan'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı

  1. 22.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İlkay Gündoğan'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA