İlkay Gündoğan'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı
İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan, corona virüsü tedbirleri kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrısına destek verdi. Türk asıllı Alman yıldız sosyal medyadan paylaştığı videosunu "Evde kal Elbistan" ifadeleriyle noktaladı.
Corona virüsü pandemisiyle mücadele kapsamında başlatılan "Evde kal" çağrılarına spor dünyasından da destek gelmeye devam ediyor. İngiltere Premier Lig devi Manchester City'de forma giyen İlkay Gündoğan da, sosyal medyadan paylaştığı videoda "Evde kal" çağrısında bulundu. Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde yaşayan vatandaşlara seslenen Türk asıllı Alman yıldız, videosunu "Evde kal Elbistan" ifadeleriyle noktaladı.
- 22.04.2020
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İlkay Gündoğan'dan 'Evde kal Elbistan' mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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