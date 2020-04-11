Chicharito'dan öz eleştiri: Doktorlar bir futbolcu kadar kazanmıyor
MLS takımlarından LA Galaxy'de forma giyen Meksikalı futbolcu Javier Hernandez, verdiği röportajda futbolcuların kazandığı paralara atıfta bulunurak, "Doktorlar bir futbolcu kadar kazanamıyor. Bu beni çok şaşırtıyor" diyerek öz eleştiride bulundu. (fotomac.com.tr)
LA Galaxy'nin Meksikalı golcüsü Chicharito lakaplı Javier Hernandez, verdiği röportajda dikkat çeken ifadelere imzasını attı. Yıldız futbolcu, para biriktirebildiği için şanslı olduğunu ve futbolun uzun süre durması durumunda bile bundan etkilenmeyeceğini dile getirdi.
Sözlerine devam eden Javier Hernandez, oyuncuların kazandığı maaşlara da gönderme yaptı ve "Umarım hayat bir an önce normale döner. Bir futbolcunun corona virüsüne karşı savaşan doktorlardan daha fazla para kazanıyor olması inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.
İzolasyonun virüsten korunmak için en iyi yöntem olduğunun altını çizen Meksikalı yıldız, elinden geldiğinde insanlara yardım edeceğini de sözlerine ekledi.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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