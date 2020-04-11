Chicharito'dan öz eleştiri: Doktorlar bir futbolcu kadar kazanmıyor - Son dakika Futbol haberleri - Fotomaç
11 Nisan 2020, Cumartesi
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'dan öz eleştiri: Doktorlar bir futbolcu kadar kazanmıyor

Chicharito'dan öz eleştiri: Doktorlar bir futbolcu kadar kazanmıyor

MLS takımlarından LA Galaxy'de forma giyen Meksikalı futbolcu , verdiği röportajda futbolcuların kazandığı paralara atıfta bulunurak, "Doktorlar bir futbolcu kadar kazanamıyor. Bu beni çok şaşırtıyor" diyerek öz eleştiride bulundu. (fotomac.com.tr)

LA Galaxy'nin Meksikalı golcüsü lakaplı , verdiği röportajda dikkat çeken ifadelere imzasını attı. Yıldız futbolcu, para biriktirebildiği için şanslı olduğunu ve futbolun uzun süre durması durumunda bile bundan etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Sözlerine devam eden Javier Hernandez, oyuncuların kazandığı maaşlara da gönderme yaptı ve "Umarım hayat bir an önce normale döner. Bir futbolcunun corona virüsüne karşı savaşan doktorlardan daha fazla para kazanıyor olması inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

İzolasyonun virüsten korunmak için en iyi yöntem olduğunun altını çizen Meksikalı yıldız, elinden geldiğinde insanlara yardım edeceğini de sözlerine ekledi.

  1. 11.04.2020
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