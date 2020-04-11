İtalyan spor bakanı kulüpleri uyardı! "Bu tarihten önce idmanlara başlamayın"

Corona virüsünün en çok sarstığı ülkelerin başında gelen İtalya'da hayatın tüm alanında olduğu gibi spor organizasyonları da salgından payını aldı. Bir süredir virüs nedeniyle ertelenen liglerde kulüpler yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaklarının sinyallerini verdiler ancak İtalyan hükümeti sosyal izolasyon süresini 3 Mayıs'a kadar uzattığını duyurdu.

İtalya'nın spor bakanı Vincenzo Spadafora da kulüplere 4 Mayıs'tan önce idmanlara başlamama çağrısında bulundu ve "Sağlık yetkilileri ve bilim kuruluşlarının tavsiyesi doğrultusunda 4 Mayıs'tan önce idman yapmamanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.

İtalya Serie A'nın 30 Mayıs ile 14 Haziran arasında başlaması öngörülüyordu.