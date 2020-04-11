İtalyan spor bakanı kulüpleri uyardı! "Bu tarihten önce idmanlara başlamayın"
Corona virüsünün en çok etkilediği ülkelerin başında gelen İtalya'da spor organizasyonları uzun süredir durdu. Ülkenin spor bakanı Vincenzo Spadafora da kulüplere 4 Mayıs'tan önce antrenmanlara başlamayın çağrısında bulundu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Corona virüsünün en çok sarstığı ülkelerin başında gelen İtalya'da hayatın tüm alanında olduğu gibi spor organizasyonları da salgından payını aldı. Bir süredir virüs nedeniyle ertelenen liglerde kulüpler yavaş yavaş antrenmanlara başlayacaklarının sinyallerini verdiler ancak İtalyan hükümeti sosyal izolasyon süresini 3 Mayıs'a kadar uzattığını duyurdu.
İtalya'nın spor bakanı Vincenzo Spadafora da kulüplere 4 Mayıs'tan önce idmanlara başlamama çağrısında bulundu ve "Sağlık yetkilileri ve bilim kuruluşlarının tavsiyesi doğrultusunda 4 Mayıs'tan önce idman yapmamanızı rica ediyorum" ifadelerini kullandı.
İtalya Serie A'nın 30 Mayıs ile 14 Haziran arasında başlaması öngörülüyordu.
- 11.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İtalyan spor bakanı kulüpleri uyardı! "Bu tarihten önce idmanlara başlamayın" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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