Liverpool efsanesi Kenny Dalglish corona virüsüne yakalandı
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un eski futbolcusu ve teknik direktörü Kenny Dalglish'in yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.
İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.
- 10.04.2020
- Güncelleme: 10.04.2020 22:35
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