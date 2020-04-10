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10 Nisan 2020, Cuma
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efsanesi corona virüsüne yakalandı

Liverpool efsanesi Kenny Dalglish corona virüsüne yakalandı

ekibi 'un eski futbolcusu ve 'in yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

ekibi 'un eski futbolcusu ve 'in yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılan 69 yaşındaki Dalglish'e yapılan corona virüsü testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İskoç futbol adamının hastalığa dair herhangi bir semptom göstermediği ve karantina koşullarına uyduğu kaydedildi.

  1. 10.04.2020
  2. Güncelleme: 10.04.2020 22:35
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