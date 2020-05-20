Premier Lig’de 6 vaka

Futbolun beşiği İngiltere Premier Lig'de tüm takımlara ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldı. Toplam 748 testte 6 pozitif vaka tespit edildi. Bunların sadece 3 farklı kulüpte bulunduğu açıklanırken isimler verilmedi. Hükümet önceki gün takımlara birlikte idman yapma izni verdi.