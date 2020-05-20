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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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’de 6 vaka

Premier Lig’de 6 vaka

beşiği Lig'de tüm takımlara ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldı. Toplam 748 testte 6 pozitif vaka tespit edildi.

beşiği Lig'de tüm takımlara ve çalışanlara koronavirüs testi yapıldı. Toplam 748 testte 6 pozitif vaka tespit edildi. Bunların sadece 3 farklı kulüpte bulunduğu açıklanırken isimler verilmedi. Hükümet önceki gün takımlara birlikte idman yapma izni verdi.

  1. 20.5.2020
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