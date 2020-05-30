İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! Corona virüsü test sonuçları...
İngiltere Premier Lig'de 20 takım futbolcuları ve personelinden oluşan toplam 1130 kişiye yapılan son corona virüsü testlerinin tamamının negatif çıktığı açıklandı.
Premier Lig yönetimi, 20 takım futbolcuları ve personelinden oluşan 1130 kişiye yapılan 4. testler sonucunda tamamının negatif çıktığını duyurdu.
Yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günü yapılan testlerde corona virüsü tespit edilen 12 kişinin de son sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.
Açıklamada ayrıca, bütün bu bilgilerin rekabet eşitliği ve şeffaflık için paylaşıldığı ve lig yönetimi tarafından herhangi bir kulüp veya oyuncu hakkında koruma amaçlı ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi.
- 30.05.2020
- Güncelleme: 30.05.2020 23:12
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! Corona virüsü test sonuçları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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