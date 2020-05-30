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30 Mayıs 2020, Cumartesi
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İngiltere 'de flaş gelişme! ...

İngiltere Premier Lig'de flaş gelişme! Corona virüsü test sonuçları...

İngiltere 'de 20 takım futbolcuları ve personelinden oluşan toplam 1130 kişiye yapılan son testlerinin tamamının çıktığı açıklandı.

yönetimi, 20 takım futbolcuları ve personelinden oluşan 1130 kişiye yapılan 4. testler sonucunda tamamının çıktığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, perşembe ve cuma günü yapılan testlerde tespit edilen 12 kişinin de son sonuçlarının negatif olduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bütün bu bilgilerin rekabet eşitliği ve şeffaflık için paylaşıldığı ve lig yönetimi tarafından herhangi bir kulüp veya oyuncu hakkında koruma amaçlı ayrıntılı bilgi verilmediği ifade edildi.

  1. 30.05.2020
  2. Güncelleme: 30.05.2020 23:12
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