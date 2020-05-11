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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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’da 3 pozitif

Brighton’da 3 pozitif

ekiplerinden 'da corona virüsü testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi.

ekiplerinden 'da koronavirüs testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 3'e yükseldi. Başkan Paul Barber, "Tüm önlemlere rağmen bir futbolcumuzun daha testi pozitif çıktı. Durumu iyi ve gereken tedaviyi görüyor" dedi.
  1. 11.5.2020
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