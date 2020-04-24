Arsenal Aubamaeyang'ı gözden çıkardı
Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Gabonlu forvet Aubameyang'ı gelecek sezon kadroda tutmayı istemiyor. Daha önce Barcelona ve Inter gibi dev kulüplerin yıldız futbolcu ile ilgilendiği iddia edilmişti.
Arsenal, Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubamaeyang ile olan yeni sözleşme görüşmelerini rafa kaldırdı. Kuzey Londra ekibi, 30 yaşındaki forvet için gelecek teklifleri dinleyecek.
Topçular, koronavirüs salgının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle futbolcu maaşlarında yüzde 12.5'lik indirime gitmeye karar verdi. Bu ekonomik krizin futbolcularla yapılacak yeni sözleşme görüşmelerini de etkilemesi bekleniyor.
HAFTALIK 200 BİN POUND KAZANIYOR
Aubameyang, Arsenal'den haftalık 200 bin pound kazanıyor ve sözleşmesinin uzaması için mevcut maaşında bir iyileştirmeye gidilmesini istiyor.
Arsenal, sözleşmeyi seneye sona erecek Aubameyang'ı satışa çıkarmayı planlanıyor. Daha önce Barcelona ve Inter gibi kulüplerin Gabonlu forvetle ilgilendiği yazıldı.
Pierre Emerick Aubameyang bu sezon Arsenal forması ile 32 maça çıktı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu bu maçlarda takımına 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.
- 24.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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