Arsenal Aubamaeyang'ı gözden çıkardı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal yıldız futbolcuyu gözden çıkardı!

Aubamaeyang'ı gözden çıkardı

Arsenal Aubamaeyang'ı gözden çıkardı

ekiplerinden , Gabonlu forvet Aubameyang'ı gelecek sezon kadroda tutmayı istemiyor. Daha önce ve Inter gibi dev kulüplerin yıldız futbolcu ile ilgilendiği iddia edilmişti.

, Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubamaeyang ile olan yeni sözleşme görüşmelerini rafa kaldırdı. Kuzey Londra ekibi, 30 yaşındaki forvet için gelecek teklifleri dinleyecek.

Topçular, koronavirüs salgının yarattığı nedeniyle futbolcu maaşlarında yüzde 12.5'lik indirime gitmeye karar verdi. Bu ekonomik krizin futbolcularla yapılacak yeni sözleşme görüşmelerini de etkilemesi bekleniyor.

HAFTALIK 200 BİN POUND KAZANIYOR

Aubameyang, Arsenal'den haftalık 200 bin pound kazanıyor ve sözleşmesinin uzaması için mevcut maaşında bir iyileştirmeye gidilmesini istiyor.

Arsenal, sözleşmeyi seneye sona erecek Aubameyang'ı satışa çıkarmayı planlanıyor. Daha önce ve Inter gibi kulüplerin Gabonlu forvetle ilgilendiği yazıldı.

Pierre Emerick Aubameyang bu sezon Arsenal forması ile 32 maça çıktı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu bu maçlarda takımına 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.

  1. 24.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arsenal Aubamaeyang'ı gözden çıkardı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA