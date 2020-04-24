Arsenal Aubamaeyang'ı gözden çıkardı

Arsenal, Gabonlu forvet Pierre-Emerick Aubamaeyang ile olan yeni sözleşme görüşmelerini rafa kaldırdı. Kuzey Londra ekibi, 30 yaşındaki forvet için gelecek teklifleri dinleyecek.

Topçular, koronavirüs salgının yarattığı ekonomik kriz nedeniyle futbolcu maaşlarında yüzde 12.5'lik indirime gitmeye karar verdi. Bu ekonomik krizin futbolcularla yapılacak yeni sözleşme görüşmelerini de etkilemesi bekleniyor.

HAFTALIK 200 BİN POUND KAZANIYOR

Aubameyang, Arsenal'den haftalık 200 bin pound kazanıyor ve sözleşmesinin uzaması için mevcut maaşında bir iyileştirmeye gidilmesini istiyor.

Arsenal, sözleşmeyi seneye sona erecek Aubameyang'ı satışa çıkarmayı planlanıyor. Daha önce Barcelona ve Inter gibi kulüplerin Gabonlu forvetle ilgilendiği yazıldı.

Pierre Emerick Aubameyang bu sezon Arsenal forması ile 32 maça çıktı. 30 yaşındaki forvet oyuncusu bu maçlarda takımına 20 gol ve 1 asistlik katkı sağladı.