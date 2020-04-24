Newcastle’ın satılmasına itiraz

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın Newcastle United'ı satın alma girişimi kriz çıkardı. Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), Premier Lig yönetimine mektup göndererek satışın durdurulmasını istedi. Kulübün satışı için 300 milyon pound masada duruyor.