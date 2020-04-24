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24 Nisan 2020, Cuma
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Newcastle’ın satılmasına itiraz

Newcastle’ın satılmasına itiraz

bin Salman'ın 'ı satın alma girişimi kriz çıkardı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Mohammed bin Salman'ın 'ı satın alma girişimi kriz çıkardı. Uluslararası Af Örgütü (UAÖ), yönetimine mektup göndererek satışın durdurulmasını istedi. Kulübün satışı için 300 milyon pound masada duruyor.

  1. 24.4.2020
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