Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
24 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı

ve 'den ramazan mesajı

Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı

devi 'da forma giyen ile 'de forma giyen Riyaf Mahrez, ile ilgili paylaşımda bulundu. Mane paylaşımında, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullanırken Mahrez, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." dedi.

İngiltere ekiplerinden 'da forma giyen ve 'de oynayan , Müslümanların ramazan ayını kutladı.

Senegalli futbolcu Mane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kardeşlerimin mübarek olsun." ifadesini kullandı.

Cezayirli oyuncu Mahrez de ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." mesajını paylaştı.

  1. 24.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA