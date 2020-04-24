Sadio Mane ve Riyad Mahrez'den ramazan mesajı
Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ile Manchester City'de forma giyen Riyaf Mahrez, ramazan ayı ile ilgili paylaşımda bulundu. Mane paylaşımında, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullanırken Mahrez, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." dedi.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'da forma giyen Sadio Mane ve Manchester City'de oynayan Riyad Mahrez, Müslümanların ramazan ayını kutladı.
Senegalli futbolcu Mane, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tüm kardeşlerimin ramazan ayı mübarek olsun." ifadesini kullandı.
Cezayirli oyuncu Mahrez de ramazanın hayırlı olmasını dileyerek, "Allah orucumuzu kolaylaştırsın. İhtiyacı olan tüm insanlar için dua edelim." mesajını paylaştı.
- 24.04.2020
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