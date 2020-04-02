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02 Nisan 2020, Perşembe
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Brighton Teknik Direktörü Potter'dan dev maaş indirimi!

Brighton Teknik Direktörü Potter'dan dev maaş indirimi!

İngiltere ekiplerinden Brighton & 'da , kulüp personelinin ücretlerinin kesilmemesi için 3 ay boyunca maaşında indirime gitti. Kulüpten yapılan açıklamada, deneyimli teknik adamın 2 hafta önce de böyle bir istekte bulunduğu ancak reddedildiği ifade edildi.

İngiltere ekibi Brighton & 'da , maaşında gönüllü olarak kesintiye gitti.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının oluşturduğu ekonomik durumdan çalışanların etkilenmemesi için çaba gösterildiği ifade edildi.

Teknik Direktör Graham Potter'ın, personel ücretlerinin kesilmemesi için maaşında üç ay boyunca "büyük miktarda" indirim yaptığı kaydedildi. Potter'ın, bu teklifi iki hafta önce getirdiği ancak kulüp başkanı tarafından reddedildiği belirtildi.

Öte yandan Bournemouth Teknik Direktörü Eddie Howe da dün maaşında kesinti yaptığını açıklamış ve Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olmuştu.

  1. 02.04.2020
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