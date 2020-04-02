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02 Nisan 2020, Perşembe
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'de ilk maaş indirimi 'den geldi

Premier Lig'de ilk maaş indirimi Eddie Howe'den geldi

İngiltere ekiplerinden Bournemouth’un teknik direktörü 'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı. Deneyimli çalıştırıcının gönüllü olarak maaşında büyük miktarda indirime gittiği vurgulandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.

Teknik Direktör 'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.

Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.

  1. 02.04.2020
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