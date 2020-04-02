Premier Lig'de ilk maaş indirimi Eddie Howe'den geldi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Bournemouth’un teknik direktörü Eddie Howe'nin maaşında indirim yaptığı açıklandı. Deneyimli çalıştırıcının gönüllü olarak maaşında büyük miktarda indirime gittiği vurgulandı.
Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle kulübün finansal durumunu koruyabilmesi için bazı tedbirlerin alındığı belirtildi.
Teknik Direktör Eddie Howe'nin, bu kapsamda ücretinde gönüllü olarak "büyük miktarda" indirime gittiği ifade edildi.
Howe'nin, Premier Lig'de maaş indirimine giden ilk teknik direktör olduğu kaydedildi.
??? A very important message from Eddie Howe...#StayHome // #afcb ?? pic.twitter.com/0c5wgiJSdg— AFC Bournemouth (@afcbournemouth) April 1, 2020
- 02.04.2020
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