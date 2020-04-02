Maaş indirimine oyunculardan ret! Beşiktaş'a büyük şok - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Maaş indirimine oyunculardan ret! Süper Lig devine büyük şok

Maaş indirimine oyunculardan ret! devine büyük şok

Maaş indirimine oyunculardan ret! Süper Lig devine büyük şok

Corona virüsü nedeniyle 'in ertelenmesi sonrası maddi kayıp yaşayan kulüplerden olan 'ta yönetim, oyuncuların maaşında indirim yapmak için harekete geçmişti. Siyah-beyazlılarda yabancı oyuncuların bu talebi kabul etmediği bildirildi.

'in askıya alınmasının yol açtığı maddi zararın yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle bağış kampanyasını da ertelemek zorunda kalan Yönetimi, futbol takımının bütçesini azaltmak için düğmeye bastı.

Milliyet'te yer alan habere göre ilk etapta yabancı futbolcularla ön görüşme yaparak yıllık ücretlerinde indirim için nabız yoklayan siyah-beyazlılar hiç kimseden olumlu yanıt alamadı.

Sözleşmesi süren oyuncularla temasa geçen idarecilerin bu isimlerle 2. görüşmeyi yapacağı aktarıldı. Yönetimin kafasındaki planın yüzde 50 indirim olduğu ortaya çıktı.

ve 'un bile oyuncularından indirim istediği bu dönemde harcamaları azaltmaya kararlı olan yönetimin ikinci etapta yüksek maaş alan yerlilerle masaya oturacağı bildirildi.

  1. 02.04.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Maaş indirimine oyunculardan ret! Süper Lig devine büyük şok haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA