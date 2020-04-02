Maaş indirimine oyunculardan ret! Süper Lig devine büyük şok
Corona virüsü nedeniyle Süper Lig'in ertelenmesi sonrası maddi kayıp yaşayan kulüplerden olan Beşiktaş'ta yönetim, oyuncuların maaşında indirim yapmak için harekete geçmişti. Siyah-beyazlılarda yabancı oyuncuların bu talebi kabul etmediği bildirildi.
Süper Lig'in askıya alınmasının yol açtığı maddi zararın yanı sıra koronavirüs salgını nedeniyle bağış kampanyasını da ertelemek zorunda kalan Beşiktaş Yönetimi, futbol takımının bütçesini azaltmak için düğmeye bastı.
Milliyet'te yer alan habere göre ilk etapta yabancı futbolcularla ön görüşme yaparak yıllık ücretlerinde indirim için nabız yoklayan siyah-beyazlılar hiç kimseden olumlu yanıt alamadı.
Sözleşmesi süren oyuncularla temasa geçen idarecilerin bu isimlerle 2. görüşmeyi yapacağı aktarıldı. Yönetimin kafasındaki planın yüzde 50 indirim olduğu ortaya çıktı.
Barcelona ve Juventus'un bile oyuncularından indirim istediği bu dönemde harcamaları azaltmaya kararlı olan yönetimin ikinci etapta yüksek maaş alan yerlilerle masaya oturacağı bildirildi.
- 02.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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