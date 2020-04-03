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03 Nisan 2020, Cuma
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sokaklarda

Adem Ljajic sokaklarda

'ın yıldız ismi , karantina günlerinde arkadaşlarıyla sokakta çekilmiş bir fotoğrafını instagram'dan paylaştı. Arkadaşlarıyla birlikte maske taktığı görülen Sırp futbolcu, fotoğrafı hikayesinde paylaştı. Ljajic fotoğrafa "Markete gidiyorum" ve "Geçemezsiniz, evde kalın" notlarını düştü.

'ın yıldız ismi , karantina günlerinde arkadaşlarıyla sokakta çekilmiş bir fotoğrafını instagram'dan paylaştı. Arkadaşlarıyla birlikte maske taktığı görülen Sırp futbolcu, fotoğrafı hikayesinde paylaştı. Ljajic fotoğrafa "Markete gidiyorum" ve "Geçemezsiniz, evde kalın" notlarını düştü.


  1. 3.4.2020
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