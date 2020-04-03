Türkiye daha güvenli - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
03 Nisan 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Türkiye daha güvenli

daha güvenli

Türkiye daha güvenli

Boateng’in eşi , dergisine verdiği röportajda “’daki zorluk burada yok, pandemiye daha hazırlıklı” dedi.

'ın Ganalı oyuncusu Kevin Prince Boateng'in İtalyan eşi , "'da gördüğüm zorluk burada yok" diyerek 'nin pandemiye daha hazırlıklı olduğunu iddia etti. Satta, magazin dergisinin internet sayfasına bir röportaj verdi. İtalyan model Satta, "Oğlum ve ben bir çanta ve iki pijama ile Milano'dan ayrıldık. Biz altı gün kalmayı planlıyorduk. Ancak altı hafta boyunca burada olacağız. Türkiye'de daha az sıkıntı var" dedi. Gıda ve eczaneler hariç tüm faaliyetlerin kapalı olduğunu hatırlatan Satta, "Biz de evdeyiz. Şu anda maske ve dezenfektan sıkıntısı yok. İtalya'da gördüğüm zorluk burada yok. Teknoloji ve Maddox'un (çiftin oğlu) neşesi bize eşlik ediyor. Gelirken yedek iç çamaşırımız bile yoktu. Diğer insanlara kıyasla şanslı olsak bile umarım yakında biter" diye konuştu.
  1. 3.4.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye daha güvenli haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
SON DAKİKA