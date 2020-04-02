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02 Nisan 2020, Perşembe
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saçlarını kazıttı

Burak Yılmaz saçlarını kazıttı

'ın golcü oyuncusu Burak da saç kazıtma akımına katıldı... Saçlarını 'sıfır' kestiren tecrübeli golcü ardından hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Daha önce Hazard ve Bellerin de saçlarını kazıtmıştı. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor.

'ın golcü oyuncusu Burak da saç kazıtma akımına katıldı... Saçlarını 'sıfır' kestiren tecrübeli golcü ardından hesabından bu fotoğrafı paylaştı. Daha önce Hazard ve Bellerin de saçlarını kazıtmıştı. Uzmanlar, virüsün üremesi için uygun alanlar olduğu belirtilen saç ve sakalların kısa kesilmesi gerektiğinin altını çiziyor.
  1. 2.4.2020
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