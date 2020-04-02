Kurallara uyun
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, resmi siteden böyle seslendi. Çebi, "Unutmayın ki sadece kendimizden değil, çevremizde bulunan insanlardan da sorumluyuz. Vatandaşlarımızın yetkililerin çağrılarına kulak vermesi gerek!" dedi.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi. Salgın nedeniyle yaşanan zor süreci en az zararla atlatmak için doğru adımlarla ilerlenmesi gerektiğini anlatan Çebi şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın sorumluluk alarak yetkililerin çağrılarına kulak vermesi gerek. Sağlık, spordan önce gelir. Devletimizin almış olduğu kararlara uygun davranmalıyız. Öncelikle yaşlılarımızın herhangi bir temas sonucu virüse yakalanmamaları için evde kalması gerek."
EVDE KALMAYA DEVAM
Liglerin geleceği konusunda herhangi bir netlik olmadığını vurgulayan Başkan Çebi şöyle devam etti: "Futbolda, Kulüpler Birliği nezdinde kulüp başkanları ile yaptığımız telekonferansta bu dönemde uzlaşının, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu üzerine konuştuk. Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Salgın ile mücadelemizde taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum."
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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