Kurallara uyun

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni tip corona virüsü (Covid-19) ile mücadelede tüm sorumluluklarını yerine getirdiklerini söyledi. Salgın nedeniyle yaşanan zor süreci en az zararla atlatmak için doğru adımlarla ilerlenmesi gerektiğini anlatan Çebi şunları kaydetti: "Vatandaşlarımızın sorumluluk alarak yetkililerin çağrılarına kulak vermesi gerek. Sağlık, spordan önce gelir. Devletimizin almış olduğu kararlara uygun davranmalıyız. Öncelikle yaşlılarımızın herhangi bir temas sonucu virüse yakalanmamaları için evde kalması gerek."

EVDE KALMAYA DEVAM

Liglerin geleceği konusunda herhangi bir netlik olmadığını vurgulayan Başkan Çebi şöyle devam etti: "Futbolda, Kulüpler Birliği nezdinde kulüp başkanları ile yaptığımız telekonferansta bu dönemde uzlaşının, birlik ve beraberliğin ne kadar önemli olduğu üzerine konuştuk. Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Tedavi gören hastalarımıza da acil şifalar diliyorum. Salgın ile mücadelemizde taraftarlarımızı, elzem durumlar haricinde evde kalmaya davet ediyorum."