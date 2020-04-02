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02 Nisan 2020, Perşembe
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: Beni istemedi

Lukaku: Beni Biliç istemedi

Inter'in yıldız oyuncusu 'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. dello Sport'a konuşan Belçikalı, 'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. Lukaku, yaptığı açıklamada "2013 yılında 'den Beşiktaş'a kiralık olarak gidiyordum. Bilic beni istemedi, son gün 'a kiralandım" dedi.

Inter'in yıldız oyuncusu 'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. dello Sport'a konuşan Belçikalı, 'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. Lukaku, yaptığı açıklamada "2013 yılında 'den Beşiktaş'a kiralık olarak gidiyordum. Bilic beni istemedi, son gün 'a kiralandım" dedi.
  1. 2.4.2020
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