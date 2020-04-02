Inter'in yıldız oyuncusu Lukaku'dan çok konuşulacak bir itiraf geldi. La Gazzetta dello Sport'a konuşan Belçikalı, Beşiktaş'a transferinin gerçekleşmeme sebebini açıkladı. Lukaku, yaptığı açıklamada "2013 yılında Chelsea'den Beşiktaş'a kiralık olarak gidiyordum. Bilic beni istemedi, son gün Everton'a kiralandım" dedi.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Lukaku: Beni Biliç istemedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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