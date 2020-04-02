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02 Nisan 2020, Perşembe
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Bütçede ek tasarruf

Bütçede ek tasarruf

56 milyon euro’luk bütçeyi 35 milyon euro’ya düşürmeyi planlayan yönetim, kriz sonrası rakamı 30 milyon euro’ya çekmeyi hedefliyor

yönetimi 56 milyon euro olan bütçeyi 35 milyon euro'ya düşürmenin yollarını arıyordu. Ancak koronavirüsle ortaya çıkan mali kriz siyah-beyazlı yönetimi bütçeyi 30 milyon euro'nun da altına çekmeye zorunlu kıldı. Bir süredir 21 milyon euro'luk tasarruf için neler yapılması gerektiğini masaya yatıran siyah- beyazlı yönetim ekstra 5-6 milyon euro'luk tasarruf paketi için kolları sıvadı. İşte yönetimin alacağı yeni önlem paketi:

Karıus, Diaby ve Elneny, Rebocho'nun yerine yapılacak 4 transfere bu isimlere ödenen rakamın yüzde 50'si verilecek.

Kaleci ve santrfor dışında diğer mevkilere yapılacak transferler için bonservis bedeli ödenmeyecek.

Caner Atiba ve Gökhan'a önerilecek sözleşmeler şu anki kazançlarının yüzde 50'sini geçmeyecek. Boateng'den ise yüzde 30 oranında indirim talep edilecek.

Lens Vida ve Ljajic mümkün olan en iyi rakama ya satılacak, ya da yüzde 50 indirim talep edilecek. Roco ve Douglas satılamazsa sözleşmeleri tek taraflı feshedilecek. Süreç 'nın kararına bırakılacak.

N'koudou Boyd, Ruiz gibi isimlere müşteri çıkarsa satılacak; yoksa onlardan da indirim istenecek.

  1. 2.4.2020
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