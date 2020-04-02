Bütçede ek tasarruf
56 milyon euro’luk bütçeyi 35 milyon euro’ya düşürmeyi planlayan yönetim, kriz sonrası rakamı 30 milyon euro’ya çekmeyi hedefliyor
Beşiktaş yönetimi 56 milyon euro olan bütçeyi 35 milyon euro'ya düşürmenin yollarını arıyordu. Ancak koronavirüsle ortaya çıkan mali kriz siyah-beyazlı yönetimi bütçeyi 30 milyon euro'nun da altına çekmeye zorunlu kıldı. Bir süredir 21 milyon euro'luk tasarruf için neler yapılması gerektiğini masaya yatıran siyah- beyazlı yönetim ekstra 5-6 milyon euro'luk tasarruf paketi için kolları sıvadı. İşte yönetimin alacağı yeni önlem paketi:
Karıus, Diaby ve Elneny, Rebocho'nun yerine yapılacak 4 transfere bu isimlere ödenen rakamın yüzde 50'si verilecek.
Kaleci ve santrfor dışında diğer mevkilere yapılacak transferler için bonservis bedeli ödenmeyecek.
Caner Atiba ve Gökhan'a önerilecek sözleşmeler şu anki kazançlarının yüzde 50'sini geçmeyecek. Boateng'den ise yüzde 30 oranında indirim talep edilecek.
Lens Vida ve Ljajic mümkün olan en iyi rakama ya satılacak, ya da yüzde 50 indirim talep edilecek. Roco ve Douglas satılamazsa sözleşmeleri tek taraflı feshedilecek. Süreç FIFA'nın kararına bırakılacak.
N'koudou Boyd, Ruiz gibi isimlere müşteri çıkarsa satılacak; yoksa onlardan da indirim istenecek.
- 2.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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