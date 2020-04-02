Rıdvan: Hayalimdi, gerçek oldu - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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Rıdvan: Hayalimdi, gerçek oldu

Rıdvan: Hayalimdi, gerçek oldu

'ın genç sol beki , siyah-beyazlı takımda forma giyerek çocukluktan beri kurduğu hayali yaşadığını belirtti. Rıdvan, "Bir gün ' senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın' deselerdi inanmazdım" dedi.

'ın genç sol beki , siyah-beyazlı takımda forma giyerek çocukluktan beri kurduğu hayali yaşadığını belirtti. Rıdvan, "Bir gün ' senin hocan olacak, Boateng ile birlikte oynayacaksın, Quaresma ile arkalı önlü oynayacaksın' deselerdi inanmazdım. Buralara gelmemi sağlayan tek şey Beşiktaş'ın büyüklüğüdür. Beşiktaş olmasaydı Rıdvan Yılmaz olur muydu, orası muamma" ifadelerini kullandı.
  1. 2.4.2020
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