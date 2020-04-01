Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi! Geri dönecek mi?

Beşiktaş'ın Orlando City'den kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalan Cyle Larin sezon başında Zulte Waregem'e kiralanmıştı. Belçika ekibinde küllerinden doğan oyuncunun sözleşmesinin sonunda geri gelip gelmeyeceği ise merak konusu. İşte detaylar...
Sezon başında Belçika'nın Zulte Waregem ekibine kiralanan Cyle Larin ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ajansspor'un haberine göre Belçika ekibi, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından Beşiktaş'a Larin'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını belirtip oyuncuyu siyah-beyazlı takıma yolladı. Ancak Kanadalı futbolcu, artık Türkiye'de oynamak istemediğini söyledi.
YÖNETİMDE ŞÜPHE UYANDIRDI
Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi ve 2.5 milyon Euro alacağı bulunan Larin, yönetimden sadece 1.2 milyon Euro talep etti. Larin'in Beşiktaş'a dönmek yerine parasının yarısında vazgeçmek istemesiyse yönetimde şüphe uyandırdı. Siyah-beyazlılar, Kanadalı forvetin Zulte Waregem ile danışıklı dövüş içine girmiş olabileceğini düşünerek "İki sezonda Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro alacakken yarısından vazgeçiyorsun. Yoksa gerçek hak edişin bu mu? Bu şartlarda yıllık 1 milyon 250 bin Euro'yu nereden kazanacaksın? Gitmek istiyorsan bonservis bedelini getir" diyerek rest çekti.
- 01.04.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi! Geri dönecek mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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