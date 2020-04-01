Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi! Geri dönecek mi? - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
01 Nisan 2020, Çarşamba
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'ta Cyle bilmecesi! Geri dönecek mi?

Beşiktaş'ta Cyle Larin bilmecesi! Geri dönecek mi?

'ın Orlando City'den kadrosuna kattığı ancak geldiği günden bu yana beklentilerin çok altında kalan Cyle sezon başında 'e kiralanmıştı. ekibinde küllerinden doğan oyuncunun sözleşmesinin sonunda geri gelip gelmeyeceği ise merak konusu. İşte detaylar...

Sezon başında 'nın ekibine kiralanan Cyle ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Ajansspor'un haberine göre Belçika ekibi, dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sonrası liglerin ertelenmesinin ardından 'a Larin'in satın alma opsiyonunun kullanılmayacağını belirtip oyuncuyu siyah-beyazlı takıma yolladı. Ancak Kanadalı futbolcu, artık 'de oynamak istemediğini söyledi.

YÖNETİMDE ŞÜPHE UYANDIRDI
Beşiktaş ile 2 yıl daha sözleşmesi ve 2.5 milyon Euro alacağı bulunan Larin, yönetimden sadece 1.2 milyon Euro talep etti. Larin'in Beşiktaş'a dönmek yerine parasının yarısında vazgeçmek istemesiyse yönetimde şüphe uyandırdı. Siyah-beyazlılar, Kanadalı forvetin Zulte Waregem ile danışıklı dövüş içine girmiş olabileceğini düşünerek "İki sezonda Beşiktaş'tan 2.5 milyon Euro alacakken yarısından vazgeçiyorsun. Yoksa gerçek hak edişin bu mu? Bu şartlarda yıllık 1 milyon 250 bin Euro'yu nereden kazanacaksın? Gitmek istiyorsan bonservis bedelini getir" diyerek rest çekti.

  1. 01.04.2020
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