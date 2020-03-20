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20 Mart 2020, Cuma
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Larin için keseyi açtı!

Leeds United Larin için keseyi açtı!

'ın sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla kulübü 'e kiraladığı Cyle Larin'e talip oldu. ekibinin, döneminde Zulte 'e yüksek bir bonservis bedeli ödeyerek ABD'li golcüyü kadrosuna katabileceği iddia edildi.

performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı. Takvim'in haberine göre; şu anda 'te ilk sarıda yer alan ve 'e çıkmasına kesin gözüyle bakılan Leeds United, Larin'e talip oldu.

7 GOL, 10 ASİSTLİK KATKI YAPTI
basınında, "Zulte Waragem, beklenmedik bu transferden çok para kazanabilir. Beşiktaş'a 2.5 milyonu ödedikten sonra çok daha fazlasına Larin'i Leeds'e satacaklar" haberi yapıldı. Larin bu sezon 29 lig maçında 7 gol, 10 asistle oynadı.

  1. 20.03.2020
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