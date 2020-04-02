Jose Mourinho Zeki Çelik'i gözüne kestirdi! Yardımcısı onayladı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Nisan 2020, Perşembe
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'i gözüne kestirdi! Yardımcısı onayladı

Jose Mourinho Zeki Çelik'i gözüne kestirdi! Yardımcısı onayladı

İngiltere ekiplerinden Tottenham'ın Portekizli teknik adamı , gelecek sezon kadrosunda milli futbolcu Mehmet 'i görmek istiyor.  Yıldız oyuncunun, Mourinho'nun yardımcısı 'dan da olumlu rapor aldığı ifade edildi.

ekibi Tottenham'ın tecrübeli teknik adamı , lige verilen arada yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen tecrübeli ismin transfer listesinde sağ bek pozisyonu için Mehmet bulunuyor. 'nın Lille takımında forma giyen milli oyuncuyu özellikle ligin ikinci yarısında gözlem altına alan Mourinho, Lille'den Mehmet Zeki'yi tanıyan yardımcısı 'dan da olumlu rapor aldı.

MOURINHO, CAMPOS İLE GÖRÜŞECEK

Lille Sportif Direktörü Luis Campos ile yakınlığı bulunan Jose Mourinho'nun, Zeki Çelik transferi için Campos ile görüşeceği öğrenildi.
Öte yandan İngiltere'nin Daily Star gazetesi de sağ bek transferi arayışlarını sürdüren ekibinin Mehmet Zeki Çelik ismi üzerinde yoğunlaştığı haberlerini sayfasına taşıdı.

Fransa Lig 1'de 23 maça çıkan milli oyuncu, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, A Milli Takım'ın da değişilmezlerinden birisi oldu.

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  1. 02.04.2020
  2. Güncelleme: 02.04.2020 15:41
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