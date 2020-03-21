Mehmet Zeki Çelik: Türkiye'ye dönemedim

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz Mehmet Zeki Çelik, beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"İZİN KAĞIDIYLA DIŞARI ÇIKABİLİYORUZ"

Koronavirüs nedeniyle Fransa'da dışarı çıkmadığını söyleyen Zeki Çelik, "Sokağa çıkma yasağı var, kimse dışarı çıkmıyor. Biz de evimizdeyiz, kimse dışarı çıkmıyor. Hocalarlar konuştuğumda, en az 1-2 ay böyle sürecek diyorlar. İzin kağıdı var herkes verilen. Eczaneye, markete, fırına giderken 1-2 saatliğine çıkabiliyorsun. Yolda polisler var, kontrol ediyorlar." dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ YAPAMADIM"

Fransa'nın sınırlarını kapattığı için Türkiye'ye dönemediğini de aktaran milli yıldız, "Çok iyi önlem alındı. Önce seyircisiz kararı alındı, ardından maçlar iptal edildi. Zaten korkuyorduk. İlk aşamada kulüp yurtdışına çıkma yasağı koydu, sonra herkesi evine gönderdiler. Ben yetişemedim, sınırlar kapandığı için Türkiye'ye dönüş yapamadım" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ERKEN ÖNLEM ALDI"

Koronavirüse karşı Türkiye'nin Avrupa'ya göre daha iyi bir süreç yönettiğini belirten Zeki Çelik, "Türkiye'de olmadığım için insanlar ne yapıyor, göremiyorum ama tehlikeli bir durum. Avrupa ülkeleri geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı, bu bir gerçek. Ne olur evlerinizde kalın, çıkmayın dışarı, ailelerinize zarar gelmesin" diye konuştu.