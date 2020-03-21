Mehmet Zeki Çelik: Türkiye'ye dönemedim - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
21 Mart 2020, Cumartesi
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fransa Ligue 1 Milli yıldızdan flaş açıklama! "Türkiye'ye dönemedim"

: 'ye dönemedim

Mehmet Zeki Çelik: Türkiye'ye dönemedim

Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen milli futbolcu , Fransa'da koronavirüs nedeniye sokağa çıkamadıklarını belirtirken, 'ye gelmesine de izin verilmediğini söyledi. Ay-Yıldızlı oyuncu, "İlk aşamada kulüp yurtdışına çıkma yasağı koydu, sonra herkesi evine gönderdiler. Ben yetişemedim, sınırlar kapandığı için Türkiye'ye dönüş yapamadım" ifadesini kullandı.

Ligue 1 ekiplerinden Lille forması giyen milli futbolcumuz , beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

"İZİN KAĞIDIYLA DIŞARI ÇIKABİLİYORUZ"
Koronavirüs nedeniyle Fransa'da dışarı çıkmadığını söyleyen Zeki Çelik, "Sokağa çıkma yasağı var, kimse dışarı çıkmıyor. Biz de evimizdeyiz, kimse dışarı çıkmıyor. Hocalarlar konuştuğumda, en az 1-2 ay böyle sürecek diyorlar. İzin kağıdı var herkes verilen. Eczaneye, markete, fırına giderken 1-2 saatliğine çıkabiliyorsun. Yolda polisler var, kontrol ediyorlar." dedi.

"TÜRKİYE'YE DÖNÜŞ YAPAMADIM"
Fransa'nın sınırlarını kapattığı için 'ye dönemediğini de aktaran milli yıldız, "Çok iyi önlem alındı. Önce seyircisiz kararı alındı, ardından maçlar iptal edildi. Zaten korkuyorduk. İlk aşamada kulüp yurtdışına çıkma yasağı koydu, sonra herkesi evine gönderdiler. Ben yetişemedim, sınırlar kapandığı için Türkiye'ye dönüş yapamadım" ifadesini kullandı.

"TÜRKİYE ERKEN ÖNLEM ALDI"
Koronavirüse karşı Türkiye'nin Avrupa'ya göre daha iyi bir süreç yönettiğini belirten Zeki Çelik, "Türkiye'de olmadığım için insanlar ne yapıyor, göremiyorum ama tehlikeli bir durum. Avrupa ülkeleri geç önlem aldı, Türkiye erken önlem aldı, bu bir gerçek. Ne olur evlerinizde kalın, çıkmayın dışarı, ailelerinize zarar gelmesin" diye konuştu.

  1. 21.03.2020
  2. Güncelleme: 21.03.2020 18:44
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mehmet Zeki Çelik: Türkiye'ye dönemedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
BİZE ULAŞIN