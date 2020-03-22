Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı - Son dakika Fransa Ligue 1 haberleri - Fotomaç
22 Mart 2020, Pazar
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Haberler Fransa Ligue 1 Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Strasbourg'da Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

Strasbourg'da teknik direktör Laurey'nin sözleşmesi bir yıl uzatıldı

(Ligue 1) ekibi Strasbourg'da Thierry Laurey'nin sözleşmesi yenilendi.

Strasbourg Kulübü, 56 yaşındaki Fransız çalıştırıcı Laurey ile sezon sonunda bitecek kontratının 2021'e kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığını duyurdu.

Laurey, 2016-2017 sezonunda ikinci ligdeyken Strasbourg'un başına geçmiş ve takımı Ligue 1'e taşımıştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle ara verilen Ligue 1'de bu sezon 27 maçta 38 puan toplayan Strasbourg, 11. sırada yer aldı.

  1. 22.03.2020
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